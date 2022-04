Embriagada, mulher agride irmão e faz o pai cadeirante refém

Após passar a tarde toda de sexta-feira ingerido bebida alcoólica na companhia do irmão, uma mulher de 52 anos se desentendeu com ele e o agrediu violentamente com uma barra de ferro. Em seguida ela ainda se trancou na casa fazendo refém o próprio pai, um homem cadeirante.

A ocorrência foi registrada na rua Pitanga, esquina com a avenida Goioerê. O irmão da agressora, de 50 anos, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos graves.

O filho dele presenciou as agressões e arrastou o pai para fora da casa, impedindo algo mais grave. A mulher, totalmente descontrolada e embriagada se trancou em seguida na casa, com o pai cadeirante.

A Polícia Militar foi acionada e a Rotam seguiu até o local, onde permaneceu por uma hora e meia tentando convencer a mulher a sair e liberar o idoso.

Sem sucesso na negociação, os policiais arrombaram a porta e imobilizaram a agressora. Ela foi encaminhada para a delegacia. O pai dela não se feriu, assim como adolescente que saiu ileso.