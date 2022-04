Caminhão bate em motocicleta e mata técnica de enfermagem, no trevo de Farol

A técnica de enfermagem Rosana Gelson Honesko dos Santos, idade não divulgada, morreu em um acidente automobilístico na noite desta quinta-feira, 14, na rodovia BR-272, trevo de Farol.

Ela conduzia uma Honda Biz e havia parado no trevo da cidade, onde morava, mas ao atravessar a rodovia, a moto teria parado sobre a pista. Não se sabe se Rosana perdeu o controle da direção ou se a moto desligou o motor.

O motorista de um caminhão que trafegava sentido Campo Mourão/Goioerê ainda tentou desviar, mas acabou atingindo a moto de raspão.

Rosana foi lançada para o canteiro lateral da via. Uma equipe de saúde de Farol foi acionada rapidamente e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Siate de Campo Mourão.

Ela foi encontrada consciente e conversando com as equipes de socorro. No entanto, após ser encaminhada ao Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde trabalhava, ela acabou morrendo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente para fazer o levantamento sobre as causas da tragédia.