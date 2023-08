Em fuga, bandidos atiram contra policiais e abandonam carro com arma e drogas em Araruna

Pelo menos três homens armados e usando um carro furtado, dispararam vários tiros contra uma viatura da Polícia Militar de Araruna, enquanto fugiam de uma abordagem. A ocorrência foi registrada na noite dessa quarta-feira, 30, na rodovia PR-567, sentido a Cianorte.

A equipe policial militar realizava patrulhamento pela avenida Duque de Caxias, na área central de Araruna, quando avistou um veículo Corolla de cor cinza, todo empoeirado transitando na via pública no sentido Cianorte.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor acelerou o veículo no sentido Araruna a Cianorte. A equipe manobrou a viatura e se aproximou do carro em fuga. Foi dado ordem de parada, porém o condutor acelerou ainda mais pela rodovia PR-567, sentido a Cianorte, com manobras perigosas, ultrapassando pela contramão de direção e colocando em risco a vida dos demais motoristas da via, bem como a vida da equipe policial.

Durante o acompanhamento tático, os ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo na direção da equipe policial. A perseguição continuou até que o condutor do Corolla perdeu o controle do carro e colidiu em um barranco às margens da rodovia.

Após isso, dois homens saíram do automóvel com armas em punho e apontando na direção da equipe policial. Um dos policiais fez cinco disparos e a dupla fugiu em meio a uma lavoura.

Na tentativa de abordagem o motorista, arremessou uma arma de fogo ao chão e correu na direção de um matagal. A equipe recolheu a arma, sendo uma pistola 9mm de fabricação israelense, com 33 munições intactas em um carregador alongador.

No interior do carro, foram localizados uma balaclava de cor preta, cordas, bonés e pequenas porções de maconha. Os policiais constataram ainda que o veículo usava placas falsas e que o mesmo tinha queixa de furto ocorrido no dia 22 de julho, em Sarandi. O automóvel, a arma, munições e drogas foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão. Ninguém foi preso.