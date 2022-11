Em ação rápida, polícia prende pai e filho acusados de matarem jardineiro

A ação rápida e em conjunto entre as policias Civil e Militar resultou na prisão dos dois homens – pai e filho – acusados de matarem o jardineiro Bruno Fermino dos Santos, 34 anos, na tarde desta quarta-feira, em Campo Mourão.

O crime ocorreu na avenida Afonso Botelho, centro de Campo Mourão, próximo ao prédio improvisado do Centro Social Urbano. A arma usada pelo atirador, uma pistola 9mm e um veículo Peugeot 308, também utilizado pelos dois foram apreendidos.

Segundo o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues, o crime foi cometido pelo sogro da vítima, de 61 anos, e pelo seu filho de 18, (cunhado de Fermino), durante uma discussão familiar.

“Infelizmente, um crime em família, certamente de forma impensada e que por pouco não fez mais uma vítima, filha de um dos autores”, disse o delegado, que destacou a importância do trabalho conjunto entre as polícias. “Um crime solucionado rapidamente o que reforça a importância da união das polícias, que foi a campo e fez a prisão dos dois envolvidos”, declarou.

A sequência de dois homicídios em 48 anos preocupa o delegado, mas ele garante que as equipes de investigação mantêm todos os esforços para a elucidação dos crimes cometidos em Campo Mourão.

A esposa do jardineiro também levou um tiro no braço, foi atendida pelo Samu, mas passa bem. O autor dos disparos (cunhado da vítima) foi preso no hospital e o idoso estava escondido em uma residência.