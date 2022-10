Em ação conjunta com a PRF, Rotam apreende veículo usado por ladrões que agiram disfarçados de policiais

Pelo menos seis bandidos disfarçados de policiais assaltaram um grupo de sacoleiros na manhã dessa terça-feira (4) em uma rodovia próximo a Campo Mourão e levaram várias mercadorias das vítimas, entre objetos pessoais e produtos eletrônicos.

Policiais militares do 11° Batalhão de Policia Militar, apreenderam duas armas de fogo, dezenas de munições, colete balístico, um veículo dublê e um bloqueador de sinal em uma residência em Campo Mourão, na tarde dessa terça-feira.

A ação da PM foi realizada depois de uma denúncia sobre um veículo Sedan de cor preta que teria participação de um roubo a sacoleiros que estavam em um micro-ônibus durante a madrugada, na rodovia BR-369.

Pelo menos seis bandidos teriam participado do crime, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência. O coletivo retornava de Foz do Iguaçu. O veículo foi abordado pelos bandidos próximo a cidade de Mamborê.

Eles obrigaram o motorista a seguir para uma estrada rural e roubaram as mercadorias adquiridas pelos comerciantes no país vizinho. Conforme apurado, eles teriam se passado por policiais durante a ação criminosa.

Já no início da noite dessa terça-feira, a PM recebeu informações de que o carro estaria em uma casa, na rua Periquito, no conjunto Cohapar. Logo depois, uma equipe da Rotam foi até o endereço e localizou o automóvel.

Ao notarem a presença da viatura, os bandidos fugiram pelos fundos do imóvel e não foram encontrados. Dentro do carro havia uma espingarda calibre 12 semiautomática, uma pistola calibre 9mm, além de um colete balístico, dezenas de munições nos mesmos calibres das armas apreendidas e um giroflex.

Na parte externa da casa havia um bloqueador de sinal de rastreio de veículos. Celulares novos também foram apreendidos durante a ação policial. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

O subtenente J.Silva, comandante da Rotam disse que os criminosos abandonaram uma grande quantia de munições. “Havia farta quantidade de munições. Temos informações de em outros assaltos ocorridos na região contra sacoleiros um carro desse mesmo modelo e cor foi usado. Inclusive em um dos assaltos foram disparados tiros e uma caminhoneta com drogas acabou tombando. Possivelmente essa mesma quadrilha fez o ataque para roubar a carga”, declarou J.Silva.

