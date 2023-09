Em 8 meses e meio, PRF já apreendeu mais drogas do que em todo 2022 no Paraná

Com um trabalho de fiscalização orientado por inteligência, com a utilização de tecnologias e aprimorando o planejamento operacional, a Polícia Rodoviária Federal no Paraná conseguiu ultrapassar os números de apreensões de drogas e armas de 2022 faltando quase quatro meses para o fim do ano.

O resultado alcançado reflete uma tendência já registrada no primeiro quadrimestre. Os números de apreensões de maconha, crack e cocaína, superam até mesmo a média de apreensões de 2013 a 2022.

Ao todo, até a metade de setembro, foram apreendidas 135 toneladas de drogas e 155 armas de fogo.

“Faltando mais de três meses para o ano acabar, a PRF já apreendeu mais drogas e armas do que em todo ano de 2022 no Paraná. Esse grande resultado demonstra que, ao mesmo tempo em que priorizamos também a segurança viária, não deixamos em segundo plano o combate ao crime”, explica o superintendente da PRF no estado, Fernando César Oliveira.

A PRF também tem se dedicado no estado para preservar a vida nas rodovias, aumentando a fiscalização e a realização de atividades de educação de trânsito, conforme expõe Oliveira: “Nossos esforços de fiscalização de trânsito também estão bem acima em relação ao passado. Praticamente dobramos as horas de operação de radar portátil, equipamento fundamental para controlar a velocidade e aumentar as condições de segurança em nossas rodovias. Segurança no trânsito e combate a crimes como tráfico de drogas e armas são atividades complementares para a PRF, não excludentes.”

Série histórica (2013 a 15/9/2023)