Homem é atropelado na faixa de pedestre por condutora sem habilitação

Um homem de 47 anos foi atropelado por um veículo GM/Celta no momento que atravessava a faixa de pedestre, em Campo Mourão. A motorista de 24 anos não tem habilitação. O acidente aconteceu por volta das 20h45, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Panambi.

O Celta era conduzido por uma mulher que descia a rua Panambi sentido à Perimetral Tancredo Neves. A vítima teve escoriações leves e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Com o impacto, o homem rolou sobre o capô e bateu no para-brisas do carro.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que a jovem não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com isso, o veículo foi apreendido no pátio do Detran.