Em 11 dias, polícia prende 452 pessoas e interdita 242 estabelecimentos

As forças de segurança pública do Paraná completam nesta quarta-feira (10) 11 dias de fiscalizações e outras ações de prevenção ao coronavírus no Estado. Desde o início de vigência do decreto estadual 6.983/2021, foram fiscalizados 5.444 estabelecimentos comerciais, sendo que 242 deles acabaram interditados. O balanço da Secretaria da Segurança Pública indica que 452 pessoas foram presas e 95 adolescentes apreendidos pelas equipes policiais.

As polícias dispersaram 1.955 aglomerações de pessoas. Nas ações com órgãos municipais foram lavradas 258 multas a pontos comerciais e outras 417 a pessoas flagradas em desrespeito às medidas sanitárias.

As operações constantes e a intensificação de policiamento também resultaram em 20 armas de fogo e 144 equipamentos eletrônicos apreendidos. Nestes 11 dias, as polícias receberam 3.149 denúncias sobre violação das medidas sanitárias e 637 foram constatadas no período.

A estatística também aponta que na faixa de horário entre 7 horas de terça-feira (09) e 7 horas desta quarta-feira (10) houve 176 dispersões de aglomerações e 202 denúncias relacionadas à Covid-19, das quais 68 foram confirmadas ao final do atendimento.

Durante as abordagens e outras ações, as polícias encaminharam 32 adultos e seis adolescentes, além de apreenderem uma arma de fogo e seis veículos. Os trabalhos de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) resultaram em 33 pontos comerciais interditados e na lavratura de 37 multas ao comércio e 11 às pessoas que cometeram infrações.

CAPITAL

Os policiais promoveram operações constantes em Curitiba que somaram 233 pontos comerciais fiscalizados e 342 dispersões de aglomerações desde o início da vigência do decreto estadual e até esta quarta-feira.

Neste período, as equipes receberam 728 acionamentos sobre infrações ao decreto, sendo que 59 foram constatadas. A Ação Integrada de Fiscalização Urbana também foi aplicada na cidade e o trabalho rendeu 38 multas a pessoas e 86 a estabelecimentos comerciais – 11 pontos foram interditados.

PREVENÇÃO

A presença policial nas ruas também preveniu crimes e promoveu prisões e apreensões. Nos 11 dias de vigência do decreto, mais de 31 quilos de drogas foram retirados de circulação, 47 veículos apreendidos e outros oito recuperados. Além disso, 74 pessoas foram conduzidas e sete adolescentes apreendidos.

NORTE

Nos municípios do Norte e Norte Pioneiro, as forças policiais promoveram, no período, fiscalizações em 960 estabelecimentos comerciais, dos quais 15 foram interditados. Os órgãos municipais lavraram 33 multas ao comércio, conforme infrações constatadas pelos policiais militares durante as abordagens. Além disso, as equipes também reforçam as orientações e abordagens nas ruas dispersaram 517 aglomerações.

Foram recebidos 907 chamados sobre situações de propagação do coronavírus, com 52 confirmações.Houve apreensão de cinco armas de fogo, mais de 29 quilos de drogas e 25 veículos, além de 10 recuperados. Os policiais encaminharam 88 pessoas e apreenderam 53 adolescentes.

NOROESTE

A fiscalização nesta região já resultou em 55 pessoas encaminhadas e nove adolescentes apreendidos, além de 103 multas a pessoas e 27 a estabelecimentos. Os policiais abordaram 1.366 estabelecimentos comerciais e 14 deles foram interditados.

As unidades policiais desta região receberam 276 denúncias sobre infrações relacionadas às medidas sanitárias (202 foram constatadas), além de 519 dispersões de aglomerações de pessoas. Os policiais recuperaram dois veículos e apreenderam outros 27, quatro armas de fogo e 14 equipamentos eletrônicos.

CAMPOS GERAIS

Na região de Ponta Grossa, a atuação das unidades do 4º CRPM resultou em 157 pessoas conduzidas e 24 adolescentes apreendidos. De acordo com o balanço regional, 1.145 pontos comerciais foram fiscalizados (147 interditados) e 22 multas lavradas. As abordagens a pessoas renderam 63 multas.

Houve 394 denúncias, das quais 171 ocorrências constatadas. Também ocorreram 185 dispersões de aglomerações e flagrantes a outros crimes que culminaram na apreensão de 12 veículos, de cinco armas de fogo e de mais de três quilos de drogas.

OESTE

A região de fronteira e Oeste também receberam forte atuação das polícias. Com os reforços de viaturas e equipes, 210 aglomerações foram dispersadas e 1.247 pontos comerciais fiscalizados. Houve apreensão de 21 veículos, três armas de fogo e recuperação de três veículos.

As operações, promovidas em parceria com os municípios, renderam 44 pontos comerciais interditados e 58 multas lavradas. As equipes também notificaram 99 pessoas.

RMC E LITORAL

Desde o início de vigência do decreto estadual até as 7 horas desta quarta-feira, 390 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e 169 aglomerações dispersadas. As unidades receberam no período 648 denúncias, sendo que 41 foram constatadas. As ações policiais também resultaram em 17 encaminhamentos, uma arma de fogo e mais de dois quilos de drogas apreendidas.