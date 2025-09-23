Casa do Empreendedor e Fomento Paraná atingem R$ 1 milhão em crédito concedido em CM

A Casa do Empreendedor de Campo Mourão, em parceria com a Fomento Paraná, acaba de alcançar um marco histórico: R$ 1 milhão em crédito concedido a empreendedores locais. O resultado evidencia o fortalecimento da economia mourãoense e o impacto direto das políticas de incentivo ao empreendedorismo promovidas pela administração municipal.

Um dado de destaque é que 58% desse valor foi destinado a mulheres empreendedoras, confirmando o papel cada vez mais decisivo delas no desenvolvimento econômico da cidade.

Novas linhas de crédito disponíveis

Além da marca alcançada, foram anunciadas novas linhas de financiamento com condições diferenciadas, que ampliam o acesso dos empreendedores ao crédito:

– Capital de giro de até R$ 20 mil para empresas com mais de um ano de atividade, com taxa de juros de 1,15% ao mês para empreendedores e 0,98% ao mês para empreendedoras. Os juros podem ser reduzidos ainda mais para quem possui curso técnico ou ensino superior na área financeira.

– Capital de giro de até R$ 12,5 mil sem necessidade de avalista, disponível para empresas com mais de três anos de atividade.

– Linhas de crédito de R$ 21 mil a R$ 500 mil, voltadas para pequenas e médias empresas, com taxa de juros de 1,15% ao mês.

Compromisso com o desenvolvimento local

O prefeito Douglas Fabrício ressaltou que a conquista demonstra o compromisso da administração em estimular o empreendedorismo e facilitar o acesso ao crédito, criando condições para que negócios de todos os portes possam crescer e gerar novas oportunidades em Campo Mourão.

O secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, destacou a relevância do marco e da chegada de novas modalidades de financiamento.

“Mais do que números, esse resultado mostra o quanto Campo Mourão está criando um ambiente favorável para o empreendedorismo. A marca de R$ 1 milhão é histórica e prova que nossos empreendedores estão confiando na cidade para expandir seus negócios. Com as novas linhas de crédito, vamos alcançar ainda mais pessoas, garantindo que cada vez mais ideias saiam do papel e se transformem em empresas sólidas, gerando emprego, renda e inovação para o município”, afirmou.

Apoio contínuo ao empreendedor

A Casa do Empreendedor, vinculada à Prefeitura de Campo Mourão, segue atuando como ponto de apoio essencial aos micro, pequenos e médios empresários, oferecendo orientação, capacitação e acesso a políticas públicas que estimulam a economia local.