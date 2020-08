Dupla atira em veículo e motorista sai ileso

Um rapaz de 26 anos, foi vítima de atentado, no jardim Tropical II, em Campo Mourão, por volta das 17h desse domingo. Ele estava dentro de um GM/Chevette, estacionado em frente a sua residência, na rua Princesa dos Campos, quando dois homens em uma motocicleta de cor preta, passaram pelo local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

O homem se abaixou e não foi atingido. Os disparos destruíram o para-brisas do veículo. O rapaz disse que desconhece o motivo do atentado, já que não teria problemas com ninguém.

A PM realizado patrulhamento na direção em que os autores haviam se evadido, porém ninguém foi localizado.