Veículo provoca acidente, foge, e ninguém assume ser motorista

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda 125cc, um Ford Fiesta e um GM/Cruze, deixou o rapaz que conduzia a moto gravemente ferido. Os dois homens detidos no Fiesta, que provocou o acidente, negaram estar ao volante.

O acidente ocorreu por volta das 21h deste domingo, na avenida Armelindo Trombini, esquina com a rua Marfim, no jardim Albuquerque.

Segundo as informações, o motorista do Ford Fiesta descia a rua Marfim, sentido Centro/Parque do Lago, e não parou no cruzamento, batendo forte no Cruze e depois na moto, que seguiam pela avenida, sentido Sesc/jardim Tropical.

Após a colisão, o condutor do Fiesta não parou para prestar socorro e continuou descendo pela rua Marfim. Mas logo abaixo, ele acabou retornando e passando novamente pelo local do acidente, inclusive batendo novamente na moto que estava caída no asfalto. Por pouco não atropelou o condutor da moto, de 26 anos, que ainda aguardava atendimento do Siate.

O veículo seguiu pela avenida e foi perseguido por outros motoristas que presenciaram o acidente. A Polícia Militar foi acionada e o motorista acessou a rua Airton Albuquerque. Um rapaz de 19 anos desceu do carro e foi detido pela PM.

O motorista seguiu em fuga e acabou abordado por uma viatura na Perimetral Tancredo Neves, próximo da Radiadores Modelo. O motorista de 44 anos negou que estivesse ao volante no momento do acidente, assim como o rapaz detido antes. Ambos exalavam odor etílico, indício de que haviam ingerido bebida alcoólica.

O motociclista foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, em estado grave. A polícia vai averiguar quem dirigia o veículo que provocou o acidente.