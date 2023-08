Carro com mais de 400 kg de drogas é apreendido pela Polícia Rodoviária

Um veículo Fiat Palio foi apreendido com mais de 400 quilos de maconha por volta das 21h30 dessa sexta-feira, 25, na rodovia PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Floresta.

A equipe fazia uma operação de rotina em frente ao posto rodoviário, quando deu ordem de parada ao veículo com placas de Toledo. O motorista, no entanto, acelerou empreendendo fuga.

Os policiais fizeram acompanhamento tático por alguns quilômetros até que condutor perdeu o controle, bateu no barranco, abriu a porta e saindo correndo, mas acabou capturado. No interior do veículo, sobre os bancos, dentro das portas e porta-malas, os policiais localizaram 403,820 kg (610 tabletes) de maconha.

O motorista de 34 anos, morador de Toledo, recebeu voz de prisão e juntamente com o veículo e as drogas, foi levado para 9ª SDP de Maringá.