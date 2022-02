Duas mulheres são presas com 147 kg de maconha em veículo na BR 272

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 147 quilos de maconha na madrugada de terça-feira (15), em Campo Mourão. Duas mulheres foram presas em flagrante acusadas de tráfico de drogas.

A equipe da PRF fazia rondas de combate ao crime por volta da 1h, na rodovia BR-272, momento em que avistou um GM/Corsa Classic de cor cinza fazendo retorno sobre a pista.

Na tentativa de abordagem, o motorista realizou novo retorno, no sentido de Campo Mourão. Após alguns quilômetros de acompanhamento, desobedecendo às ordens de parada, o veículo finalmente estacionou.

Dentro do automóvel os policiais visualizaram grande quantidade de maconha, totalizando 147 quilos, sobre o assoalho, bancos e no porta-malas.

Duas mulheres, de 21 e 29 anos, foram presas em flagrante. Elas contaram que pegaram a droga em Francisco Alves e levariam para Londrina. O veículo com as drogas e as duas detidas foram encaminhadas para a Polícia Civil de Campo Mourão.