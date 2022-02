Ladrão leva bateria de veículo no Lar Paraná

Um veículo que estava estacionado na rua 27 de Dezembro, no jardim Lar Paraná, em Campo Mourão teve a bateria furtada na tarde dessa segunda-feira. O proprietário relatou que sua esposa havia estacionado o veículo por volta das 8h, porém quando foi sair, às 13h, deparou-se com o capô aberto, com sinal de arrombamento na fechadura e a bateria havia sido levada.