Duas máquinas de caça-níqueis são apreendidas em bar, na cidade de Iretama

Atendendo denúncia anônima, a Polícia Militar apreendeu duas máquinas de caça-níqueis em um bar, na cidade de Iretama, na manhã desta segunda-feira, 7. Os policiais localizaram os equipamentos em um vestuário do estabelecimento.

A proprietária do bar relatou que as máquinas haviam sido deixadas no local há mais de dois meses por um homem. Segundo ela, apenas em uma delas havia dinheiro. O valor foi apreendido pela polícia.

A equipe policial recolheu os equipamentos e os encaminhou para a delegacia juntamente com a proprietária do bar para os procedimentos cabíveis ao fato.