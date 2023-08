PM realiza apreensões de drogas e armas de fogo no final de semana

Nesse último final de semana, as forças policiais do 11° Batalhão da Polícia Militar (11° BPM) realizaram diversas ações no combate ao tráfico de drogas em sua área de jurisdição, com resultados expressivos e significativos para a segurança da população.

Durante as abordagens, as equipes policiais obtiveram êxito em apreender quantidades consideráveis de substâncias ilícitas, incluindo maconha, crack e cocaína. Ao todo, foram apreendidas 55g de maconha, 18 pedras de crack e 0,8g de cocaína, resultando em um duro golpe contra o tráfico de drogas na região.

Além das apreensões de entorpecentes, duas armas do tipo revólver também foram retiradas de circulação, reforçando o compromisso do 11° BPM em combater a criminalidade e preservar a segurança da comunidade.

As ações ostensivas de combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas serão mantidas e intensificadas, visando garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos os cidadãos.

A Polícia Militar permanece empenhada em zelar pelo bem-estar da população, combatendo a criminalidade e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica.