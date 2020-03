Duas jovens são estupradas por homem armado

Duas jovens de 20 e 21 anos registraram queixa de estupro, que teria ocorrido volta das 4h da madrugada desse domingo. Elas relatam que foram abordadas por um homem nas proximidades da rua Roberto Brzezinski, esquina com a avenida Goioerê, no centro da cidade.

Segundo elas o homem estava com uma pistola e as obrigou a praticarem sexo com ele nos fundos de um laboratório (espécie de garagem aberta).

Após o abuso sexual, o agressor teria se evadido correndo do local. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou as vítimas.