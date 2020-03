Coronavírus faz Emater suspender Caminhadas na Natureza

Como medida de prevenção contra o novo coronavírus, o Instituto Emater de Campo Mourão suspendeu as Caminhadas na Natureza que estavam previstas para iniciar neste mês de março.

A orientação do Ministério da Saúde é para que se evite a realização de eventos que reúna grande público. No fim de semana, os campeonatos estaduais foram disputados sem torcida e até mesmo programas de televisão não tiveram plateia.

O chefe regional da Emater, Jairo Martins de Quadros, disse tem seguido as recomendações do Ministério da Saúde. “Adiamos algumas e no segundo semestre vamos avaliar o que recomenda o Ministério da Saúde. Se for mantido o risco de promover eventos com aglomeração de pessoas, não vamos realizar as caminhadas. O estado não pode trazer problema, e sim soluções. Somos solidários a esse momento”, disse ele.