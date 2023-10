Duas empresas de CM são alvos de operação da Receita Federal que combate contrabando do Paraguai

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a “Operação Grade A”, com o objetivo de combater crimes de descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Duas empresas de Campo Mourão foram alvos da operação, que teria culminado com a prisão de duas pessoas. O nome da operação, faz referência aos celulares recondicionados que são importados e negociados com frequência pelos investigados.

Além de Campo Mourão, em Cianorte, foram cumpridos três mandados de prisão e outros três de busca e apreensão. Também houve cumprimento de mandados em Indianópolis, Rondon, Tapejara, e Maringá.

A operação mobiliza cerca de 350 Policiais Federais e 53 servidores da Receita, e tem como meta o cumprimento de 70 mandados de prisão preventiva e 95 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí.

Os investigados são suspeitos de participação em um esquema de importação clandestina de eletrônicos procedentes do Paraguai. Vendedores atacadistas seriam os responsáveis pelo transporte irregular dos produtos ao mercado brasileiro para posterior revenda.

As diligências apontaram que os eletrônicos chegavam ao Brasil por entradas secundárias na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, armazenados em pontos de apoio na região fronteiriça, e então transportados para outras regiões do país.

Freteiros eram os responsáveis pela transposição da fronteira e entrega das mercadorias aos responsáveis. A encomenda chegava ao destino mediante uso de veículos de pequeno porte equipados com compartimentos ocultos ou através de caminhões, casos em que os volumes eram acondicionados em meio a cargas lícitas (frios, grãos, etc.).

A estimativa é que os investigados tenham internalizado mais de R$ 250 milhões em mercadorias desde o início da pandemia de Covid, quando ocorreu o fechamento prolongado das fronteiras entre o Brasil e o Paraguai.

Com informações: portalguaira.com e Polícia Federal