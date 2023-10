Jovem é flagrado pendurado na traseira de um caminhão-baú

Um jovem foi flagrado pendurado, pegando carona na traseira de um caminhão-baú, na região do jardim Cidade Nova, em Campo Mourão. O motorista não percebeu e o rapaz teria andado por várias quadras em situação de risco.

As imagens foram filmadas por uma pessoa que estava passando pelo local, na manhã desta quinta-feira, 19, na rua José de Oliveira. Em determinado momento, ele ainda teria tentado subir sobre o baú do caminhão.

O jovem só desceu no momento em que o motorista reduziu a velocidade para fazer uma conversão. Além do risco para quem pratica tal ato, caso o motorista seja conivente com a carona, ele pode ser penalizado com multa de até cinco pontos na carteira.