Drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo levam casal para delegacia; adolescente é apreendido

Um homem e uma mulher foram presos, e um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar, por volta das 23h50 dessa segunda-feira, depois que a Polícia Militar recebeu uma informação de que em uma residência na rua Primavera, na Vila Cândida, havia diversos objetos que seriam furtados, dentre eles duas motocicletas.

Quando os policiais chegaram na residência já foi possível verificar que havia uma motocicleta, cuja placa indicava registro de furto no domingo, em Campo Mourão. A moradora, uma jovem de 22 anos, atendeu os policiais e informou que reside no local juntamente com seu companheiro, um rapaz de 17 anos.

Ao ser questionada, a mulher disse que ele havia adquirido a motocicleta há pouco tempo. O adolescente disse que havia comprado a motocicleta de uma pessoa na cidade de Mamborê por R$ 1,2 mil.

Na residência ainda havia outro rapaz, de 18 anos. Os policiais foram autorizados a entrar e localizaram uma arma de fogo calibre 32; munições intactas; 26 gramas de maconha; um televisor de 42 polegadas que estava debaixo da cama, o qual o rapaz disse ter trocado por 200 gramas de maconha.

Também foram apreendidos um cartão de banco, o qual consta registro de furto; 11 chaves micha que estavam em uma bolsa e diversos eletrodomésticos furtados de uma residência. Enquanto a equipe estava na residência, os policiais foram informados que uma motocicleta havia sido retirada do local mais cedo.

O rapaz admitiu que havia levado a Honda CG de cor azul até a sua casa, porém disse que não seria ele o autor do furto. O veículo havia sido furtado no início da noite, no Supermercado Paraná Família.

Ele levou os policiais até o endereço onde estava a motocicleta. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com todos os materiais apreendidos. A proprietária da TV e de um forno, recuperados no local foi até a delegacia e reconheceu os objetos.