Neste domingo acontece 1º Leitão Maturado Drive Thru

O prato típico de Goioerê, Leitão Maturado, será servido no sistema Drive Thru, neste domingo, em Campo Mourão. Os combos serão entregues no Celebra Eventos, das 11h até as 14h.

Cada convite custa R$ 30,00. Acompanha o Leitão Maturado, arroz, farofa, salada e creme de milho. Parte da renda será destinada ao Projeto Renovação/Centro de Tratamento de Dependentes Químicos.

Restam poucos convites à venda e quem tiver interesse em adquirir deverá entrar em contato pelo whatsapp 9.99252268.