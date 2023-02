Dono de cachorro é acusado de ameaçar vizinha após ela reclamar de latidos

Após não conseguir dormir por conta dos latidos do cachorro do vizinho, uma moradora da rua Marfim, em Campo Mourão, foi reclamar e acabou sendo ameaçada pelo dono do animal. Ela comunicou o fato para a Polícia Militar, dizendo que o vizinho chegou a ameaçar com uma arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na manhã desse domingo, 5. Ela relatou que durante a noite os cachorros do vizinho causaram muito barulho e ela não conseguiu dormir.

Por volta das 10h da manhã, a mulher revela que foi conversar com o vizinho sobre a perturbação causada pelos seus cães. Segundo ela o casal ficou bastante alterado e ambos passaram a proferir xingamentos e ofensas.

A mulher disse que o homem mostrou uma arma de fogo cromada e a ameaçou dizendo que se a mesma não fosse embora, a situação iria ser resolvida de forma diferente. Após isso, o homem teria saído do local em uma motocicleta.

A PM fez contato com a mulher do acusado, a qual informou que houve sim, uma discussão, porém disse não ter conhecimento que seu namorado tenha arma de fogo. Diante dos fatos, a PM coletou todas as informações e registrou o Boletim de Ocorrência.