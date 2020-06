UEL propõe reinício de atividades de forma não presencial

A Câmara de Graduação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou e vai encaminhar para votação por parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) uma Minuta de Resolução propondo a retomada do Calendário Acadêmico da Graduação para o próximo dia 29 de junho. A retomada das atividades se dará de forma não presencial, a partir de um plano de oferta dos componentes curriculares utilizando meios e tecnologias digitais ou de outra forma que não exija que professores e estudantes estejam no mesmo espaço físico.

Pela proposta apresentada, a organização e o acompanhamento da flexibilização do currículo será de responsabilidade do Colegiado, dos Departamentos e Centros de Estudos e comporá um Plano Especial de Matriz Curricular, que deverá ser aprovado pelo Colegiado de Curso e Conselho de Centro, e divulgado aos estudantes e docentes. Serão realizadas adequações aos programas das disciplinas. O calendário sinaliza que as duas primeiras semanas serão de preparação e acolhida dos estudantes, para serem utilizadas à critério dos colegiados de cursos. A proposta segue agora para análise e aprovação por parte do CEPE, que deve se reunir nas próximas semanas.

FASES

As atividades não presenciais serão desenvolvidas em uma primeira fase até que as condições sanitárias permitam a retomada de atividades presenciais. Se a proposta for aprovada, o ano letivo de 2020 será finalizado em 28 de junho de 2021, com previsão de extensão dos dias letivos para 276 e não somente 200 como ocorrem com os calendários normais. Para a Pró-reitora de Graduação, professora Marta Favaro, o aumento de dias letivos possibilitará que os Centros de Estudos, Departamentos e Colegiados de curso organizem cronograma considerando a necessidades dos estudantes e professores, com foco na excelência pedagógica, tendo como princípios a qualidade do ensino, a inclusão dos estudantes e a questões sanitárias.

De acordo com o reitor da UEL, Sérgio Carlos de Carvalho, a proposta apresentada pela Câmara de Graduação representa o esforço da Universidade Estadual de Londrina e de sua comunidade para envolver todos os estudantes de graduação no processo formativo. “Nós precisamos analisar com essa juventude o momento que vivemos, e encontrar respostas para os problemas atuais. Uma Universidade pulsante e viva pode encontrar as respostas necessárias. Precisamos discutir criticamente o momento e os desafios que essa geração tem para enfrentar”, afirmou o reitor.

Confira o Resumo do Calendário proposto.

Agência Estadual de Notícias