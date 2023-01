Dois veículos carregados com cigarros contrabandeados são apreendidos

Dois veículos transportando cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos nesta sexta-feira, 20, pela Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia PR-323, próximo a Cruzeiro do Oeste. Um outro veículo que fazia parte do comboio conseguiu escapar.

A viatura dos policiais seguia sentido a Cruzeiro do Oeste, quando cruzaram com os veículos em atitude suspeita. A equipe retornou e começou o acompanhamento tático, momento em que os veículos aumentaram a velocidade.

Com o apoio da Rádio Patrulha do 7° Batalhão da Polícia Militar, foi montado um bloqueio para conter os veículos os quais não obedeceram as ordens e continuam a fuga.

E determinado momento os motoristas entraram numa rua de acesso a Tapejara e abandonaram os veículos que estavam carregados com cigarros contrabandeados. No entanto, com o apoio da Rotam do 7° BPM foi alcançado um dos condutores e detido, sendo um homem de 29 anos morador de Londrina.

No interior dos dois veículos (um terceiro conseguiu fugir), um GM/Prisma, placas de Chapecó/SC e um VW/Voyage, placas Ibipora/PR, foram apreendidos 2.454 pacotes de cigarros. O homem detido e os veículos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Federal de Guaira e as mercadorias entregues para a Receita Federal de Guaira para as devidas providências.