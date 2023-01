Monumento na Praça do Fórum retrata momento histórico de CM

Uma recente pesquisa do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira em suas redes sociais mostrou que uma boa parte dos mourãoenses não conhece um monumento existente na praça Bento Munhoz da Rocha Neto. Trata-se do primeiro monumento confeccionado na cidade.

Feito de aço em inox é alusivo ao lançamento do Plano Nacional de Conservação de Solos, ocorrido em Campo Mourão, na data de 4 de setembro de 1976. A histórica solenidade contou com a presença do ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, do governador Jayme Canet Júnior e do prefeito Renato Fernandes Silva.

Com três metros de largura e 1,80 de altura, a obra é de autoria dos artistas plásticos Fernando Senna Calderari e João Osório Brzezinski, ambos do Centro de Criatividade de Curitiba. Ricardo Calderari, então presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos local, passou, por telefone, as informações para que os artistas pudessem desenvolver o trabalho.

O monumento tem uma forma larga levemente curva, que simboliza uma enorme lâmina a “ferir” a terra. Num dos lados uma grande rachadura, representando a erosão do solo. No outro lado, curvas de níveis, representando a melhor solução para o escoamento das águas. A praça Munhoz da Rocha, ou ‘praça do Fórum”, como é popularmente conhecida, será revitalizada e manterá o monumento.