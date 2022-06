Dois tratores são furtados em Juranda e PM recupera um deles

Após o furto de dois tratores ocorrido em uma área rural de Juranda, os policiais militares obtiveram, por meio de imagens de câmeras de segurança, a placa do caminhão que fez o frete e recuperaram um dos maquinários.

O caminhão seguiu até o Estado de São Paulo. A Polícia Civil de Ubiratã tomou conhecimento destes detalhes e bloqueou judicialmente o caminhão. O motorista, ao ser ouvido, contou que havia deixado os tratores em uma fazenda na cidade de Piedade, no estado paulista.

A informação do local foi repassada para a Polícia Civil de São Paulo, que foi até o endereço nessa terça-feira. Lá localizaram apenas um dos tratores (John Deere). O outro já havia sido revendido.

O dono da fazenda ainda não foi localizado. As diligências ainda estão em andamento para localizarem o outro trator. O nome do receptador já foi obtido durante as diligências.