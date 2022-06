Filha acalma pai em surto psicótico em Araruna e evita o pior

Um homem em surto psicótico e armado com uma faca ameaçou tirar a própria vida na cidade de Araruna na tarde dessa terça-feira. Policiais do destacamento local e do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão foram chamados para dar apoio à equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Com a arma apontada para o tórax, ele ameaçava cometer suicídio, ignorando o diálogo com os policiais. O homem, de idade avançada, demonstrava estar muito nervoso e não queria a aproximação de pessoas.

Equipes da Rádio Patrulha de Campo Mourão e o comandante do destacamento de Araruna isolaram o local, interditando toda a quadra, para afastar curiosos. Por horas os policiais tentaram estabelecer contato com o mesmo, visando diminuir o estresse da situação, mas ele seguia irredutível durante o diálogo, permanecendo com a faca apontada contra si mesmo.

Quando uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Curitiba se preparava para se deslocar a Araruna, uma a filha dele chegou e conseguiu acalmar a situação. Ao perceber que ela estava presente, a longa distância, o homem demonstrou calma e soltou a faca.

Após poucos minutos de diálogo ele aceitou receber atendimento médico, sendo encaminhado para o Hospital Municipal de Araruna.