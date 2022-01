Dois rapazes são encaminhados para a delegacia com drogas

Durante patrulhamento pelo Lar Paraná, uma equipe da Polícia Militar apreendeu um adolescente e encaminhou um rapaz para a delegacia por tráfico de drogas e corrupção de menor.

O flagrante ocorreu na praça da igreja Nossa Senhora do Caravágio, na tarde desta quinta-feira. Ao perceberem que seriam abordados, os dois tentaram ocultar os papelotes que carregavam com as drogas, mas o material acabou apreendido. Na delegacia a droga foi pesada, totalizando 25 gramas de maconha.