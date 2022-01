Seleta coletou 688 toneladas de lixo reciclável no ano passado em CM

A empresa Seleta – responsável pela prestação de serviços de limpeza das vias urbanas e coleta de lixo em Campo Mourão – recolheu 688,41 toneladas de lixo reciclável no município em 2021. O volume é muito baixo para uma cidade com mais de 90 mil habitantes, porém, esse montante não representa nem a metade do que é separado pelos mourãoenses no dia a dia.

O gerente da Seleta, Gustavo Pascon afirma que pelo menos 70% dos recicláveis são recolhidos por catadores individuais, antes da passagem do caminhão.

“Esse problema é antigo, mas não tem como resolver. Os catadores autônomos passam antes do nosso caminhão e carregam tudo. Como eles não têm hora para trabalhar, fazem o serviço até durante a noite”, afirma Pascon.

O problema maior é a agressão ao meio ambiente, pois esses catadores recolhem apenas o que lhes interessa das sacolas, deixando o restante exposto às margens de rios e fundos de vales, além de muita sujeira nas ruas.

23 TONELADAS DE RESÍDUOS

Quanto aos resíduos coletados dos domicilio, durante o ano passado a Seleta recolheu 23.287,56 toneladas, o que dá uma média aproximada de 2 mil toneladas por mês.

A coleta é feita diariamente e levada para o aterro sanitário, que fica na área rural, saída para Farol.

Um levantamento feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, – Selurb – no ano passado, aponta que cada brasileiro gera, em média, quase 1 quilo de lixo por dia. Em um ano são 343 quilos. Juntando todo o país, são 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos a cada ano.

Ainda segundo a pesquisa, o lixo gerado por pessoa é menor nas cidades que cobram pelos serviços de coleta, tratamento e descarte de resíduos. A pesquisa fala em redução média de 8% no volume de lixo gerado por pessoa.

Marcio Matheus, presidente do Selurb, diz que ao pagarem, as pessoas ficam mais conscientes. A pesquisa analisou 3.712 municípios. Em menos da metade havia a cobrança específica para a manutenção de resíduos.