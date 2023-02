Dois homens são presos com droga no jardim Albuquerque

A equipe Canil do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão prendeu duas pessoas com drogas durante patrulhamento pelo jardim Albuquerque, num cruzamento com a avenida Armelindo Trombini. Os dois estavam em um veículo Citroen C4 Pallas e demonstraram nervosismo ao perceberem a viatura.

A equipe tentou realizar a abordagem ainda na Armelindo Trombini, porém as ordens de parada não foram acatadas pelo condutor. Ele continuou acelerando e acessou a rua Dos Colonizadores, onde arremessou um invólucro de cor preta e prosseguiu em fuga até a avenida José Wierzchon, onde a equipe conseguiu realizar a abordagem.

Na busca no interior do veículo foram encontrados R$ 410,00 e alguns vestígios de cocaína. Os policiais fizeram a aplicação do cão farejador Stark, e localizaram uma embalagem contendo cocaína, na rua Dos Colonizadores. Os dois homens, de 23 e 24 anos foram presos. Na delegacia a droga totalizou 53 gramas.

Com informações e fotos: Polícia Militar