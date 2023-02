Colégio Vinicius de Moraes será o representante de Campo Mourão no Paranaense de Futsal Sub-15

O Colégio Estadual Vinicius de Moraes, em parceria com o Eliane Futsal, confirmou a presença e disputará em 2023 o Campeonato Paranaense de Futsal, organizado pela Federação Paranaense de Futebol de Salão e será o representante de Campo Mourão na competição.

A confirmação da participação aconteceu nesta segunda-feira (27) e é fruto de um longo trabalho realizado na instituição através do projeto Nota 10 no Esporte e na Vida, que visa o acompanhamento educacional do atleta e a oportunidade de realizar também o trabalho esportivo.

A participação também se viabilizou graças ao apoio de diversas empresas e a grande parceria com o Eliane Futsal que já tem experiência na disputa do Paranaense e será co-realizadora dessa jornada.

“Só temos a agradecer pela parceria desenvolvida com o Eliane Futsal. Temos muito orgulho desse projeto que pôde chegar na condição de disputar um Campeonato Paranaense. Somos a representante da escola pública dentro dessa competição e isso nos orgulha muito” disse o Diretor do Vinicius de Moraes, professor Raoni de Assis ao lembrar que o colégio é a única instituição de educação pública do Paraná a participar do certame.

O técnico da equipe e coordenador do projeto, Bruno Braga, também destacou a participação na competição: “É uma competição de grande nível e que nossos meninos merecem disputar. Estamos felizes com essa parceria e com essa nova etapa do nosso projeto” disse Braga.

O Vinicius de Moraes/Eliane Futsal estreia na competição nos próximos dias 10 e 11 de março na cidade de Cianorte. Ao todo, 34 equipes disputam a competição, equipes estas sediadas em diversas cidades do Paraná.

O Azulão da Asa Oeste conta com o apoio da Trucker do Agro, Habitten, Boca Roxa, Blog do Raoni, Depósito do Marcão, Papaludi Pizzaria, Web Farm e CVL Informática.