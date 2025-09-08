Dois homens são presos após agressões na cidade de Iretama

A Polícia Militar de Iretama foi acionada na noite de ontem para atender uma ocorrência de vias de fato envolvendo dois homens, de 26 e 31 anos, em via pública.

De acordo com a PM, os indivíduos já haviam agredido outras pessoas — uma mulher e um homem — antes da chegada da equipe. Durante a abordagem, eles não acataram as ordens policiais e chegaram a investir contra os militares, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los.

Ainda conforme o boletim, ao serem retirados do compartimento fechado da viatura, os detidos danificaram um dos símbolos da marca do veículo policial. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Iretama, onde permanecem à disposição da Justiça.