Dois homens são presos após agressões na cidade de Iretama
Por Redação Tasabendo em 8 de setembro, 2025 às 09:45
A Polícia Militar de Iretama foi acionada na noite de ontem para atender uma ocorrência de vias de fato envolvendo dois homens, de 26 e 31 anos, em via pública.
De acordo com a PM, os indivíduos já haviam agredido outras pessoas — uma mulher e um homem — antes da chegada da equipe. Durante a abordagem, eles não acataram as ordens policiais e chegaram a investir contra os militares, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los.
Ainda conforme o boletim, ao serem retirados do compartimento fechado da viatura, os detidos danificaram um dos símbolos da marca do veículo policial. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Iretama, onde permanecem à disposição da Justiça.
