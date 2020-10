Dois adolescentes são apreendidos e confessam assassinato

Após apreender a motocicleta usada no assassinato de Juliano César Matias Malizan, 23 anos, a Polícia Civil chegou a dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que se apresentaram na delegacia com um advogado e confessaram a autoria do crime, ocorrido na tarde de domingo, no centro de Campo Mourão.

Ambos foram apreendidos nesta quarta-feira e falaram sobre a motivação do crime. Segundo o delegado-chefe da 16º Subdivisão Policial (SDP), Nilson Rodrigues da Silva, os adolescentes disseram que mantinham uma rixa com a vítima.

“Eles contaram que a rixa com o Juliano começou no gramadão e após isso vieram as ameaças até que no domingo terminou com esse crie cruel”, disse o delegado. A polícia apreendeu também a pistola 9mm usada no crime.

Juliano foi morto em frente a uma residência, na rua Devete de Paula Xavier, quase esquina com a avenida Comendador Norberto Marcondes.

Uma moça que estava no local também foi ferida de raspão. O delegado disse que as investigações continuam porque o processo depende de outras provas. “Será preciso buscar mais provas, uma moça foi ferida também, além do laudo cadavérico e perícia no armamento para saber se as provas corroboram com o depoimento dos adolescentes”, completa o delegado.