Últimos dias para inscrições na Graduação a distância Senac

Dia 13 de outubro encerram-se as inscrições para o processo seletivo para os cursos de graduação a distância do Senac. Ao todo, são 18 cursos com opções de mensalidade a partir de R$ 284,00, conforme lista abaixo:

COMÉRCIO

– Tecnologia em Gestão Comercial

EDUCAÇÃO

– Licenciatura em Pedagogia

GESTÃO

– Bacharelado em Administração

– Bacharelado em Ciências Contábeis

– Tecnologia em Comércio Exterior

– Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

– Tecnologia em Gestão Financeira

– Tecnologia em Gestão Pública

– Tecnologia em Logística

– Tecnologia em Marketing

– Tecnologia em Processos Gerenciais

MEIO AMBIENTE

– Tecnologia em Gestão Ambiental

TECNOCLOGIA DA INFORMAÇÃO

– Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

– Tecnologia em Banco de Dados

– Tecnologia em Defesa Cibernética

– Tecnologia em Segurança da Informação

– Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

– Tecnologia em Sistemas para Internet

A graduação a distância permite que o aluno concilie seus horários e seu local de estudos com

outras atividades do seu dia a dia. Além de materiais didáticos, publicações e recursos

multimídia, o estudante também tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual.

As atividades avaliativas sendo: exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, além de

duas provas presenciais por semestre são realizadas no polo escolhido no momento da

inscrição e, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação, realizado em cada semestre

do curso de graduação.

INSCRIÇÕES

Para realizar a inscrição no processo seletivo, escolha seu curso, o polo de seu interesse, faça

login e selecione uma das possibilidades de ingresso:

Nota do Enem: utilize a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e receba a convocação para

matrícula em até 24 horas.

Redação on-line: escreva sobre o tema sinalizado no edital e aguarde o retorno em até 72

horas.

Segunda graduação: quem já possui diploma de graduação pode ingressar no primeiro

semestre do curso, sem necessidade de passar por uma nova avaliação. A convocação é

realizada em até 24 horas.

Inscreva-se aqui: https://www.ead.senac.br/graduacao/

A matrícula será efetivada após o pagamento da matrícula, que corresponde à primeira

parcela do curso. Mais detalhes, envie um WhatsApp para 44 98456-4525