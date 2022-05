Dois acidentes envolvem motoristas embriagados no fim de semana em CM

Em mais uma prova de que a mistura de álcool/direção não combinam, dois motoristas com sinais de embriaguez provocaram acidentes de trânsito nesse fim de semana, em Campo Mourão. Um deles fugiu abandonando o veículo Del Rey que dirigia no local.

O outro foi detido pela Polícia Militar, que confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, o homem não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e seu veículo estava com licenciamento atrasado. Com isso, o automóvel foi recolhido no pátio da 8ª Ciretran.

No acidente em que envolveu o Del Rey, a colisão foi com um VW/Gol, que segundo seu proprietário, estava estacionado de forma regular. O condutor do Del Rey teria acessado a via em alta velocidade, vindo a colidir com seu veículo.

Com sinais de embriaguez, ele tentou sair com o veículo, mas foi impedido por populares. No entanto, minutos depois o mesmo conseguiu escapar, fugindo a pé. Como deixou a carteira com documentos no veículo, o homem acabou identificado.