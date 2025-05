Discussão sobre terreno termina em ameaça com faca na Vila Guarujá

Uma discussão por causa de um terreno quase terminou em tragédia na Vila Guarujá, na tarde desta quarta-feira (7). Dois homens, de 48 e 65 anos, se desentenderam no local e teriam usado uma faca e um pedaço de madeira durante a briga.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desinteligência envolvendo arma branca. No local, o homem de 48 anos afirmou que havia comprado um terreno e estava construindo uma cerca quando foi abordado pelo outro envolvido, que estaria insatisfeito com a venda do imóvel.

Segundo ele, o homem de 65 anos o ameaçou com uma faca, e, em resposta, ele pegou um pedaço de madeira para se defender.

Já o homem de 65 anos contou aos policiais que apenas foi ao local conversar, mas que o outro indivíduo teria partido para cima dele com um pedaço de madeira. Diante da ameaça, ele teria sacado a faca que usava para cortar vegetação e alimentar seus animais.

Com os ânimos exaltados, os dois acabaram discutindo e foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para prestar esclarecimentos. A faca foi apreendida e entregue às autoridades para as devidas providências.