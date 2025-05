Idoso é agredido pelo neto em Luiziana após confronto por furto de bateria de carro

Um idoso de 85 anos foi agredido pelo próprio neto, de 18 anos, na tarde desta quarta-feira (7), após uma discussão sobre o furto da bateria de seu veículo. O caso aconteceu na residência da vítima, e o jovem foi preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo hospital municipal de Luiziana, onde o idoso deu entrada com ferimentos no braço esquerdo. Segundo a vítima, ele percebeu que a bateria de seu carro havia desaparecido e, suspeitando do neto — usuário de entorpecentes conhecido por furtar objetos da casa para trocar por drogas — foi confrontá-lo.

Durante a conversa, o jovem se armou com uma barra de ferro e tentou atingir o avô na cabeça. O idoso conseguiu desviar do primeiro golpe, mas acabou sendo atingido no braço. A filha do idoso, de 47 anos, presenciou toda a agressão.

Após o ataque, o jovem fugiu, mas foi localizado ainda no hospital. Em depoimento à PM, ele confessou ter comprado a bateria por R$ 200 de um conhecido e afirmou que estava em crise de abstinência no momento do ataque. A barra de ferro usada na agressão não foi localizada.

A vítima foi atendida no hospital local e transferida para Campo Mourão com suspeita de fratura. O neto foi preso e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais. Segundo a família e registros anteriores, o jovem já havia demonstrado comportamento agressivo e possui histórico de ocorrências quando era menor de idade.