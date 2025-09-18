Discussão entre pai e filho termina em agressão e troca de acusações

Uma briga familiar por volta das 21h30 de ontem terminou em agressão com feridos e acionamento da Polícia Militar e do SAMU. O episódio ocorreu em via pública, no conjunto residencial Condor, em Campo Mourão, onde um homem de 60 anos foi encontrado sentado na calçada, apresentando sangramento na face.

Segundo o relato da vítima à equipe policial, a discussão com o filho, de 25 anos, evoluiu para violência quando o jovem teria arremessado uma pedra contra ele, causando a lesão. O homem foi atendido pelos socorristas do SAMU e encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no nariz.

Momentos depois, o filho também compareceu ao local e apresentou outra versão: afirmou que o pai, de posse de um estilingue, teria disparado diversas porcas de rosca contra ele e, em seguida, tentado esfaqueá-lo, provocando uma escoriação em seu braço esquerdo. O jovem disse que, diante das agressões, reagiu arremessando a pedra.

Os objetos mencionados na briga — o estilingue, as porcas de rosca e a faca — não foram localizados pela polícia. Após ouvir as partes, a Polícia Militar encaminhou o rapaz de 25 anos à delegacia para as providências de polícia judiciária.