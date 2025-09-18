Costelão dos Agrônomos garantiu mais de R$ 98 mil para quatro entidades

A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão prestou contas nessa quarta-feira, 17, do 30º Torneio e Costelão Beneficente promovido pela associação no dia 24 de agosto.

O evento arrecadou R$ 98.651,00, valor que será dividido entre quatro entidades filantrópicas: Lar Dona Jacira, Lar Miriã, Fazenda da Esperança (antigo CTR) e Lar Dom Bosco.

Cada uma receberá R$ 24.662,75. A divulgação e repasse foi realizada durante um jantar servido aos representantes das entidades e outros convidados na noite de ontem na Associação dos Agrônomos.

“Em nome da nossa associação quero expressar nosso mais sincero agradecimento a cada um de vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela dedicação, pelo profissionalismo e, acima de tudo, pelo comprometimento demonstrado em mais uma edição do nosso tradicional evento: o XXX Torneio de Futebol Suíço com Costelão Beneficente”, disse o diretor presidente da AEACM, José Petruise.

Segundo ele, foi um dia especial, com muita bola na rede, alegria, festa e união. “Mas o mais importante foi um dia em que a solidariedade falou mais alto, unindo a classe agronômica com a comunidade de Campo Mourão e região, em prol daqueles que mais precisam. Toda essa energia positiva foi dedicada a quatro entidades que fazem um trabalho extraordinário na nossa cidade e que merecem nosso reconhecimento e apoio”, afirmou.

Evento como o Torneio e Costelão Beneficente, segundo ele, só é possível pela união dos associados e a comunidade mourãoense. “Agradecemos também a imprensa pela divulgação desde o início.”

Representantes das quatro entidades beneficiadas receberam o cheque simbólico durante o evento e destacaram a importância do recurso para o desenvolvimento de suas ações.

Também participaram do cerimonial sócios fundadores, idealizadores do evento filantrópico, há 30 anos. “A energia que compartilhamos neste dia vai muito além das quatro linhas do campo. Ela demonstra o poder que temos quando caminhamos juntos – com propósito, empatia e o coração voltado ao bem comum. A todos que contribuíram, participaram, torceram, organizaram, apoiaram e fizeram parte desse momento: nossa eterna gratidão!”