Acidente mata passageiro de carro no anel viário

O feriado de Corpus Christi começou com um trágico acidente no trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, no Anel Viário (BR-158), de Campo Mourão.

A colisão, na madrugada de hoje, foi entre um Fiat Uno e um caminhão e resultou na morte de Maicon Michael de Andrade, 31 anos, passageiros do veículo. Também ficaram feridos o motorista do carro, Dennis Gustavo Fidalgo, 30, e Cleiton Aparecido da Silva, 20.

O choque ocorreu no momento em que o caminhão cruzou a pista em sentido ao Barreiro das Frutas. O Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas.

Segundo um dos passageiros do Fiat, que teve ferimentos graves nas pernas, o caminhão estava com os faróis apagadas, por isso o mesmo não foi visualizado pelo condutor do automóvel.

O Samu também esteve no local e prestou os primeiros socorros às vítimas. Maicon não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No veículo havia um gato que era transportado solto. O animal foi resgatado das ferragens, e recebeu assistência de uma associação protetora de animais.