Cumprimento de mandado resulta na apreensão de arma de fogo em Araruna

A equipe policial de Araruna ao cumprir um Mandado de Busca e Apreensão na residência de um homem de 51 anos, que atualmente encontra-se preso, apreendeu um rifle marca CBC, calibre .22, modelo 7022, semiautomático. A ocorrência foi registrada no início da noite de ontem.

Os policiais fizeram contato com um familiar do investigado e realizaram busca domiciliar no imóvel. No local, foi encontrada a arma de fogo. O armamento foi apreendido e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis de polícia judiciária.