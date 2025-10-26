Bombeiro sofre queimaduras graves ao atender ocorrência de incêndio em Goioerê

Um bombeiro de Goioerê sofreu graves queimaduras enquanto atendia uma ocorrência de incêndio a uma residência na madrugada deste sábado (25), naquela cidade.

A residência de madeira ficou totalmente destruída. Durante o combate às chamas, o soldado Marroni teria teria pisado em um recipiente com óleo, que estava quente por causa do incêndio.

O produto entrou por baixo da roupa impermeável, causando queimaduras em aproximadamente 15% de seu corpo, entre as pernas e a região lombar.

O militar recebeu atendimento imediato no local, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital Santa Casa e na sequência transferido por helicóptero para Maringá, onde segue internado no Hospital Bom Samaritano.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná permanece prestando todo o apoio necessário ao militar e à sua família.

Com informações: Goionews