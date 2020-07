Criança é agredida e acusa padrasto de violência sexual, em C. Mourão

Um homem de 34 anos, foi preso ontem à noite em Campo Mourão, acusado de dar socos na enteada de apenas oito anos, a pontos de quebrar alguns dentes da criança. A menina ainda contou à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, que vinha sendo violentada sexualmente pelo agressor.

O caso foi registrado por volta das 20h15, no Jardim Gutierrez. A PM foi informada de que um homem espancava a mulher e os filhos. No local a mulher relatou que seu companheiro havia ingerido bebida alcoólica e estava muito agressivo.

Os policiais receberam ainda denúncia de que uma das crianças havia corrido e pedido socorro em uma casa próxima. No local, a equipe encontrou a criança.

Ela relatou que o companheiro de sua mãe, vinha abusando sexualmente dela e, na noite de ontem, o mesmo tentou abusar de uma adolescente de 15 anos, que cuidava de outras duas crianças (seus irmãos), de 3 e 5 anos.

A criança disse que tentou intervir, mas foi agredida. Ela apresentava lesão nos lábios e dois dentes quebrados devido às agressões sofridas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação e abrigou as crianças, já que a mãe também é alcoólatra e não tem condições de proteger os filhos.

O acusado foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial. De acordo com a PM, ele já havia sido preso no final do mês de junho, por violência doméstica. Na ocasião ele estava com um carro com placas de outro veículo.