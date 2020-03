Creche e residência são alvos de ladrões

Uma residência no jardim Novo Centro e um Centro de Educação Infantil (CMEI), no jardim Cidade Nova foram alvos de criminosos nas últimas horas em Campo Mourão. Do CMEI os bandidos quebraram o cadeado de uma porta e levaram um botijão de gás.

Já da residência, a moradora relatou que encontrou a porta arrombada e do local percebeu a falta de um notebook Acer, um relógio feminino Vivara, colares, anéis, pulseiras e alianças. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e tomou as medidas cabíveis.