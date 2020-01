Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em chamas

O corpo de um homem identificado por Aparecido Hildebrand, 48 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um veículo Fiat Palio, em Campo Mourão, no início da tarde desta segunda-feira.

O veículo, ainda em chamas, estava parado em uma estrada vicinal, entre o anel viário e o conjunto Avelino Piacentini.

Equipes da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros foram ao local para fazer o levantamento da ocorrência. No caso dos bombeiros, apenas para fazer o rescaldo. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) para apurar as circunstâncias da morte. A vítima seria moradora do jardim Tropical II.