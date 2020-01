Encontro define abertura da 3ª Copa Comcam no dia 16 de fevereiro

Uma reunião na manhã desta segunda-feira (13), na sede da Comcam, em Campo Mourão, entre secretários municipais de Esportes, dirigentes esportivos, e atletas, confirmou para o próximo dia 16 de fevereiro a abertura da 3ª Copa Comcam. O município sede da abertura ainda será definido. A primeira rodada terá início no dia 1º de março.

Até o momento, 14 municípios já confirmaram interesse em participar – Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Farol, Fênix, Goioerê, Janiópolis, Moreira Sales, Peabiru, Luiziana, e Ubiratã. No entanto, de acordo com o presidente da Comcam, Edenilson Miliossi, prefeito de Barbosa Ferraz, a meta é que 20 cidades participem. Em 2019, 14 municípios participaram. “Ano passado foram 14 equipes participantes, este vamos tentar buscar 20 equipes, isso mostra que a Copa Comcam foi um sucesso na outras edições e este ano será um sucesso maior ainda”, falou o presidente.

Durante a reunião, ficou definido também que o sorteio dos confrontos entre as equipes será realizado no dia 3 de fevereiro. A organização lembra que os municípios têm até o dia 30 de janeiro para confirmar as inscrições, cujo valor é o mesmo do ano passado, R$ 1,5 mil. O pagamento deve ser feito até o dia 15 de fevereiro. O regulamento com as regras do campeonato foi mantido praticamente o mesmo das edições anteriores, com apenas pequenas alterações.

Miliossi lembrou que a Copa iniciará mais cedo neste ano porque 2020 é ano eleitoral. “Este ano tem Eleições Municipais e não queremos gerar conflito, por isso estamos antecipando”, falou. Ele disse que questões de patrocínio estão sendo alinhadas entre a Comcam e empresas. “Acredito que serão os mesmos patrocinadores do ano passado, mas estamos também querendo achar mais um patrocinador para ajudar no valor das inscrições dos times”, falou.

No ano passado, ficou definido que a abertura da Copa Comcam 2020 seria no município campeão, no caso Ubiratã, no entanto, o município sede da abertura ainda será definido nos próximos dias. “Vamos conversar com o prefeito de Ubiratã para ver se ele realmente tem o interesse de fazer lá, se não tiver, Barbosa Ferraz se candidatou também”, explicou.