Confusão em bar termina com quatro pessoas presas e até policiais agredidos em Luiziana

Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar de Luiziana na noite desse sábado, 16, após uma jovem de 18 anos acionar a equipe, relatando ter sido agredida por um homem e uma mulher. A vítima informou que estava na avenida Liberdade, próximo a um bar, e apresentava o rosto ensanguentado quando os policiais chegaram.

No local, a PM iniciou a abordagem ao suspeito, um homem de 38 anos, que resistiu e debochou das ordens, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Durante a ação, outros envolvidos tentaram impedir o trabalho da polícia. Um segundo homem, de 35 anos, desferiu um soco no rosto de um dos policiais, mas acabou imobilizado e preso.

A esposa do primeiro detido, de 40 anos, também tentou atrapalhar a ação para favorecer a fuga do marido. Ela foi detida, porém, durante a condução à viatura, passou a se debater e chegou a chutar o peito de um policial, sendo necessário o uso de algemas.

No meio da confusão, a filha do casal, de 20 anos, se apropriou do celular de um policial e tentou sair do local. O aparelho foi localizado no bolso dela e a jovem também acabou detida.

Devido ao grande número de envolvidos, foi preciso acionar outra viatura do destacamento para o transporte dos presos. O homem de 38 anos e a mulher de 40 anos foram encaminhados ao posto de saúde para atendimento médico em razão do uso de força durante a contenção e, posteriormente, conduzidos, junto dos demais, à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.