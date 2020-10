Comerciante denuncia irmão por quebrar imagem sacra

Um comerciante da área central de Campo Mourão acionou a Polícia Militar na noite desse domingo, após o irmão dele quebrar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele mantinha em seu estabelecimento.

O fato ocorreu por volta das 20h, na rua São Josafat. Dono de um bar, ele informou à PM que seu irmão havia quebrado a imagem sacra do estabelecimento.

A vítima relatou que é devoto da santa, mas o irmão, que reside na mesma casa, é evangélico. Ele teria destruído a imagem por não aceitá-la no local. O acusado não se encontrava no local. A PM registrou o boletim de ocorrência e orientou o comerciante sobre as providências.