UEM divulga inscrições para vestibular e PAS

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abre na próxima quarta-feira (07) os processos seletivos para seleção de novos alunos. Os interessados em prestar o Vestibular 2020 ou o Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2020 terão até o dia 11 de novembro para candidatar-se a uma vaga em um dos cursos de graduação presenciais que a instituição oferece.

Em razão da pandemia, neste ano a UEM optou por unificar os vestibulares de Inverno e Verão, ofertando em um só concurso a totalidade das vagas anuais: 2.989. As provas serão realizadas nos dias 21 e 22 de março em Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

COTAS

Este vestibular será marcado como o primeiro com o Sistema de Cotas para Negros, aprovado em novembro do ano passado na UEM com a reserva de 20% das vagas de cada curso de graduação para candidatos negros (pretos e pardos). Este percentual é dividido em duas categorias, uma que estabelece 15% das vagas para candidatos negros de baixa renda e outra que define os 5% restantes para candidatos negros sem esse recorte social. Em números exatos, para este concurso serão 458 e 162 vagas nas duas categorias, respectivamente.

Além do sistema de cotas para negros, a UEM ainda reserva 20% das vagas em cada curso de graduação para cotas sociais que beneficia candidatos que tenham cursado as quatro últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio em instituição pública de ensino ou possua registro no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) de família de baixa renda. No total são 566 vagas pelo sistema neste concurso.

É importante salientar que os candidatos interessados em participar do sistema de cotas para negros ou sistema de cotas sociais de acesso aos cursos de graduação devem fazer a opção no ato de inscrição no Vestibular. As inscrições somente serão homologadas após o pagamento integral da taxa de R$160,00, cujo prazo final será 13 de novembro.

PAS

As inscrições para o Processo de Avaliação Seriada (PAS) também serão aceitas no período de 7 de outubro a 11 de novembro, exclusivamente pela internet, em www.pas.uem.br. A homologação das inscrições se dará após o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, cujo prazo final será 13 de novembro.

Esta edição do PAS oferece 747 vagas para os candidatos da etapa 3 que ingressarão na UEM no ano letivo de 2021.

As provas do concurso serão realizadas no dia 21 de fevereiro de 2021, nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

ISENÇÃO

A UEM concede isenção da taxa de inscrição para os dois concursos: Vestibular e PAS. Terá direito ao benefício o candidato que, cumulativamente, estiver regularmente cadastrado no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e seja membro de família de baixa renda, com ganhos de até meio salário mínimo por pessoa ou renda total familiar de até três salários mínimos mensais.

Aqueles que atenderem estes critérios poderão entrar na página eletrônica da Comissão Central do Vestibular Unificado, a partir de 7 de outubro, para acessar o formulário de requerimento para isenção da taxa de inscrição. Os procedimentos para formalização do pedido estão descritos no Edital nº 11/2020-CVU, disponível aqui. O prazo final para entrega da documentação é 15 de outubro.

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

Os inscritos ao curso de graduação em Música no Vestibular 20220 e no PAS 2020 deverão realizar provas de habilidade específica, aplicada em duas etapas.

Uma prova prática de instrumento/canto, que será realizada on-line, por meio do envio, pelo candidato, de um vídeo com o conteúdo programático especificado na Habilitação/Opção para a qual irá concorrer.

E uma prova de percepção musical e conhecimentos gerais de música, a ser aplicada no dia 7 de fevereiro de 2021, no Bloco 38, no câmpus da UEM em Maringá, entre 8h50 e13h.

EAD

Outra forma de ingresso nos cursos de graduação da UEM é pelos cursos a distância. Nesta edição do Vestibular EAD, a Universidade irá ofertar 1.030. As inscrições serão aceitas de 21 de outubro a 30 de novembro e as provas serão aplicadas no dia 21 de fevereiro.

As inscrições para o Vestibular devem ser feitas pelo site www.vestibular.uem.br e para o PAS em www.pas.uem.br. O resultado final dos dois concursos será divulgado no dia 7 de maio, exclusivamente pela internet, em www.vestibular.uem.br.

Informações adicionais sobre os processos seletivos podem ser obtidas através de envio de email para [email protected] e [email protected] ou pelo telefone (44) 3011-4450

Agência Estadual de Notícias